Ливан обвинил Израиль в попытке разжечь конфликт на всем Ближнем Востоке, после того как накануне в Бейруте был убит высокопоставленный представитель ХАМАС. Израиль никак не комментирует произошедшее. Мировые лидеры по-разному отнеслись к ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду заявил, что убийство в Бейруте может привести к еще большей эскалации в регионе. Он обсудил ситуацию в телефонном разговоре с министром израильского военного кабинета Бенни Ганцем.

В США считают, что одиночная акция не усугубит и без того накаленную ситуацию между Израилем и Ливаном, спровоцированную активизацией "Хезболллы" на северных израильских границах после событий 7 октября.

Салех аль-Арури стал самым высокопоставленным членом ХАМАС, убитым после нападения группировки на Израиль. По данным ливанских государственных СМИ, он погиб в результате взрыва в Дание — пригороде ливанской столицы.

В ХАМАС сообщили, что вместе с ним погибли еще шесть членов группировки, двое из которых — из командного состава. Таким образом, накануне в Ливане погибли семь хамасовцев.

Премьер-министр Ливана обвинил Израиль в совершении преступления на территории другой страны и в попытке втянуть регион в новую фазу конфликта.

Израиль никогда не подтверждает и не отрицает свою причастность к такого рода акциям, но часто многое указывает на это. Представитель Израиля заявил, что произошедшее следует рассматривать как "хирургическую операцию", а не нападение на государство Ливан.

Лидеры "Хезболлы" предупредили, что не оставят это без ответа. Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб в комментарии "Би-би-си" сказал, что правительство ведет переговоры с "Хезболлой", в рамках которых просит группировку воздержаться от ответных действий.

При этом министр подчеркнул, что власти Ливана не отдают приказы "Хезболле", а лишь просят взвесить ситуацию. По его словам, в течение 24 часов станет ясно, какое решение примет "Хезболла". "Мы очень обеспокоены, ливанцы не хотят быть втянутыми, даже "Хезболла" не хочет быть втянутой в региональный конфликт", — сказал Бу Хабиб.

Он призвал Запад повлиять на Израиль не только в плане проведения операций на территории Ливана, а в целом в отношении его действий в Газе и в регионе.

Израильское военное командование заявляет, что готово к любым дальнейшим сценариям. В частности, ЦАХАЛ значительно расширил средства ПВО на северных границах Израиля на случай, если "Хезболла" применит ракеты дальнего радиуса действия, которые есть в арсенале группировки.

Участь "Черного сентября"?

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ликвидировать лидеров ХАМАС, ответственных за резню в Израиле 7 октября, где бы они ни находились.

Бывший советник по вопросам национальной безопасности США Мара Рудман сказала в интервью "Би-би-си", что гибель аль-Арури — возможно, часть этого плана. Она сравнила нынешнюю ситуацию с тем, как поступил Израиль после расстрела израильской олимпийской сборной в Мюнхене в 1972 году.

Теракт был осуществлен палестинской группировкой "Черный сентябрь", находившейся под контролем Организации освобождения Палестины (ООП). Спецслужбы Израиля много лет преследовали группировку по всему миру, пока в живых не осталось ни одного участника акции в Мюнхене.

"Дело не в том, где проводятся операции, а против кого они проводятся", — сказала Рудман, подчеркнув, что в данном случае не Ливан стал объектом операции, а ХАМАС.

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