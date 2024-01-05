Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил освободить пленных бойцов ВСУ в обмен на снятие санкций с членов его семьи. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает издание Meduza.

Свое предложение Кадыров озвучил в ходе построения сотрудников силовых структур в Грозном, куда приехал бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.

"У нас есть пленные, которых мы забирали в Донецкой, Луганской [народных республиках]. Передаю нашему гостю [список военнопленных]. Если они снимут санкции с моей мамы, моих дочерей, ни в чем не повинных людей, лошадей, кроме меня, <…> то мы этих людей отдадим", — цитирует издание слова Кадырова.

Ранее в августе 2023 года США расширили санкционный список, включив в него в том числе мать Кадырова Аймани. Президент Джо Байден говорил, что санкции вводятся для того, "чтобы призвать к ответу виновных в насильственных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи".

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