В своей первой предвыборной речи 2024 года президент США Джо Байден предупредил избирателей об опасностях, грозящих стране в случае возвращения к власти своего вероятного оппонента Дональда Трампа. Байден назвал Трампа "фундаментальной угрозой американской демократии" и напомнил о нападении на Капитолий.

"Продолжит ли демократия быть священной миссией Америки, — это самый актуальный вопрос нашего времени (…) В нем вся суть выборов 2024 года", — подчеркнул нынешний президент в своей эмоциональной речи.

Трамп в свою очередь резко отреагировал на нее во время выступления перед своими сторонниками в штате Айова. Он назвал ее "жалкой страшилкой" и сказал, что Байден сам — угроза демократии.

"Послужной список Байдена — это непрерывная череда [проявлений] слабости, некомпетентности, коррупции и провалов", — заявил Трамп.

В своей речи Байден вернулся к теме, которую он поднимал снова и снова в последние годы. На этот раз он привел в пример нападение на Капитолий 6 января 2021 года, чтобы обосновать свою точку зрения.

В тот день сторонники Трампа ворвались здание Капитолия, в котором заседает Конгресс США, чтобы помешать законодателям утвердить победу Байдена на президентских выборах 2020 года. Это произошло за две недели до того, как он должен был вступить в должность.

"Тех, кто ему противостоит, он называет паразитами"



Трамп — самый вероятный кандидат на пост президента США от Республиканской партии — часто повторяет ложное утверждение о том, что выборы 2020 года были у него украдены.

Бывший президент даже пытался представить нападение 6 января как "прекрасный день" в своих публичных выступлениях. Он называл участников штурма "патриотами" и политическими заключенными и обещал помиловать их, если вернется в Белый дом.

Взяв под прицел эту риторику Трампа, Байден в своей речи обвинил его в попытке "украсть историю", при этом около 40 раз назвав своего соперника по имени.

"Толпа Трампа собралась не для мирного протеста, а для насильственного штурма, — сказал Байден. — Они были мятежниками, а не патриотами. Они там собрались не для того, чтобы защитить Конституцию, а чтобы уничтожить Конституцию".

"Тех, кто ему противостоит, он называет паразитами. Он говорит об отравлении крови американцев, повторяя те же самые выражения, которые использовались в нацистской Германии", — продолжил нынешний президент.

Предвыборный штаб Трампа пока не отреагировал на просьбу о комментариях.

Джейсон Миллер, старший советник предвыборного штаба Трампа, написал у себя в X (бывшем "твиттере"), что Байден "решил не строить свою кампанию на конкретных проблемах в 2024 году".

"Вместо того, чтобы помогать тем, кто страдает от „Байденомики" или из-за нашей дырявой южной границы, Байден планирует сделать правительство своим оружием против своего главного политического оппонента", — прокомментировал Миллер.

Байден в своих выступлениях снова и снова возвращается к теме сохранения демократии в США.

В 2020 году в своей президентской кампании он позиционировал себя как кандидат, способный вернуть Америку к нормальной жизни. Перед выборами в Палату представителей 2022 года Байден назвал их "битвой за душу нации".

Нынешнее предвыборное выступление Байдена состоялось недалеко от национального исторического парка Вэлли-Фордж в Пенсильвании. Это место было выбрано специально, чтобы подчеркнуть высокие ставки в президентской гонке. Вэлли-Фордж известен тем, что там во время американской Войны за независимость армия Джорджа Вашингтона пережила трудную зиму 1777-78 годов.

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