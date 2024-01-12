Израиль категорически отверг требование Южно-Африканской Республики прекратить военную операцию против палестинской террористической группировки ХАМАС в секторе Газа. Подобный шаг поставит Израиль в беззащитное положение, заявил юридический советник министерства иностранных дел Израиля Таль Беккер на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге.

"Заявитель стремится подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону... и сделать Израиль беззащитным", - цитирует высказывание Беккера агентство Reuters.

Кроме того Израиль отверг обвинения в геноциде, выдвинутые ЮАР. По словам Таля Беккера, военные действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа были актом самообороны против ХАМАС и других террористических организаций. "Интерпретация событий Южно-Африканской Республикой сильно искажена. Если и были акты геноцида, то они были совершены против Израиля", - заявил Беккер на суде в Гааге.

Иск против Израиля в Международный суд ООН власти ЮАР подали в конце 2023 года. В нем они требовали принять временное постановление, которое обяжет израильские власти немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа. При этом ЮАР сослалась на возможные нарушения Израилем Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Президент ЮАР Сирил Рамапоса указал, что обращение в суд ООН является принципиальной позицией его страны.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 23 тысяч человек, более 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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