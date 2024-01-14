Власти Израиля заявили, что боевики радикального исламистского движения ХАМАС планировали атаки на различные объекты в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

"В ходе продолжающихся разведывательных усилий был обнаружен значительный объем информации, доказывающей, что террористическая организация ХАМАС работала над расширением своей насильственной деятельности за рубежом с целью нападения на невинных людей по всему миру", - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Израиль собрал доказательства этого как самостоятельно, так и работая с иностранными спецслужбами, подчеркивается в сообщении.

В связи с этими планами ХАМАС 14 декабря 2023 года правоохранительные органы Дании и Германии объявили о массовом аресте подозреваемых в Европе, в отношении которых сейчас ведется судебное разбирательство, сообщили в канцелярии премьера.

По заявлению израильского правительства, "за рубежом" была раскрыта "всеобъемлющая и глубокая картина террористической деятельности ХАМАС", начиная от командиров в Ливане и заканчивая исполнителями на местах. В качестве конкретных целей ХАМАС в кабинете премьера назвали посольство Израиля в Швеции. Кроме того, ХАМАС пытался закупать беспилотные летательные аппараты и вербовать членов организованных преступных группировок в Европе, говорится в заявлении.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 23 тысяч человек, более 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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