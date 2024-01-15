В городе Раанан в центральной части Израиля в результате нападения с ножом и наезда на пешеходов один местный житель погиб и еще 18 местных жителей получили ранения, сообщает газета The Times of Israel. Преступник задержан полицией.

"Я видел, как кто-то зарезал трех человек рядом с торговым центром, угнал машину и сбил на ней людей", — приводит слова очевидца газета Haaretz. По данным полиции, нападавший последовательно угнал три автомобиля и совершил целую серию наездов на пешеходов.

Израильская национальная медицинская служба "Маген Давид Адом" сообщает, что всего были ранены 18 человек. Уже в больнице от полученных ножевых ранений скончалась 70-летняя женщина, два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть по крайней мере четверо несовершеннолетних.

Полиция задержала нападавшего, им оказался выходец с Западного берега реки Иордан. Также был арестован его родственник, обоих мужчин допрашивают как подозреваемых.

Органы правопорядка заявили, что считают случившееся терактом. Полицейские проверяют территорию вблизи мест нападения на предмет возможных угроз.

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