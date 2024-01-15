Израильский футболист Сагив Йехезкель, выступающий за турецкий клуб "Антальяспор", задержан по обвинению в "публичном разжигании вражды и ненависти". Об этом в соцсети X сообщил министр юстиции страны Йылмаз Тунч. Поводом для ареста послужила надпись "100 дней" и звезда Давида, нарисованные на повязке, которую во время матча спортсмен носил на руке.

"Офис прокурора Анталии инициировала судебное расследование против израильского футболиста Сагива Йехезкеля за "разжигание вражды и ненависти" из-за его уродливого жеста в поддержку израильской резни в секторе Газа", — заявил Тунч.

В минувшее воскресенье Йехезкель во время матча чемпионата Турции забил гол в ворота "Трабзонспора", после чего показал на повязку на руке, где было написано "100 дней. 7.10" и изображена шестиконечная звезда. 14 января исполнилось 100 дней с момента нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Как сообщила газета Hürriyet, руководство "Антальяспора" приняло решение исключить израильского футболиста из состава команды и расторгнуть с ним контракт. Сообщается, что спортсмена обвинили в "выступлении против национальных ценностей" Турции. Решение "Антальяспора" поддержали в Футбольной федерации Турции.

По данным Times of Israel, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху осведомлен о случившемся. Канцелярия главы правительства вместе с представителями МИД и других ведомств работают над скорейшим освобождением спортсмена.

Welcome to Turkey’s Midnight Express. This is unbelievable. An Israeli football player, Sagiv Yehezkel, scored a goal for Antalyaspor, a Turkish team. He made a gesture “100” for the Israelis who have been held hostage by Hamas for the past 100 days. All hell broke loose:… pic.twitter.com/vjSfMGdWsG — Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) January 14, 2024

Турецкий телеканал NTV сообщил, что утром в понедельник Йехезкеля отпустили, сейчас он ожидает суда в Анталье. Футболист заявил, что он "не сторонник войны" и "не хотели никого провоцировать".

7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль, в результате обстрелов и резни в приграничных кибуцах были убиты около 1200 человек, еще более 240 были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа. В ходе ответной операции израильская армия наносила массированные авиаудары по этому региону, в ходе которых, утверждают подконтрольные ХАМАС местные власти, погибли не менее 23 тысяч человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинял Израиль в "геноциде" и обещал привлечь власти страны к ответственности в международных судах.

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