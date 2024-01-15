Израильский футболист Сагив Йехезкель, выступающий за турецкий клуб "Антальяспор", задержан по обвинению в "публичном разжигании вражды и ненависти". Об этом в соцсети X сообщил министр юстиции страны Йылмаз Тунч. Поводом для ареста послужила надпись "100 дней" и звезда Давида, нарисованные на повязке, которую во время матча спортсмен носил на руке.
"Офис прокурора Анталии инициировала судебное расследование против израильского футболиста Сагива Йехезкеля за "разжигание вражды и ненависти" из-за его уродливого жеста в поддержку израильской резни в секторе Газа", — заявил Тунч.
В минувшее воскресенье Йехезкель во время матча чемпионата Турции забил гол в ворота "Трабзонспора", после чего показал на повязку на руке, где было написано "100 дней. 7.10" и изображена шестиконечная звезда. 14 января исполнилось 100 дней с момента нападения боевиков ХАМАС на Израиль.
Как сообщила газета Hürriyet, руководство "Антальяспора" приняло решение исключить израильского футболиста из состава команды и расторгнуть с ним контракт. Сообщается, что спортсмена обвинили в "выступлении против национальных ценностей" Турции. Решение "Антальяспора" поддержали в Футбольной федерации Турции.
По данным Times of Israel, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху осведомлен о случившемся. Канцелярия главы правительства вместе с представителями МИД и других ведомств работают над скорейшим освобождением спортсмена.
Турецкий телеканал NTV сообщил, что утром в понедельник Йехезкеля отпустили, сейчас он ожидает суда в Анталье. Футболист заявил, что он "не сторонник войны" и "не хотели никого провоцировать".
7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль, в результате обстрелов и резни в приграничных кибуцах были убиты около 1200 человек, еще более 240 были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа. В ходе ответной операции израильская армия наносила массированные авиаудары по этому региону, в ходе которых, утверждают подконтрольные ХАМАС местные власти, погибли не менее 23 тысяч человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинял Израиль в "геноциде" и обещал привлечь власти страны к ответственности в международных судах.