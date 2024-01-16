Полиция безопасности Эстонии (КаПо) в начале января задержала политолога, профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова, сообщает ERR со ссылкой на эстонскую прокуратуру. Ученого обвиняют в "проведении и поддержке разведывательной деятельности против Эстонской Республики".

Ни Государственная прокуратура, ни КаПо не раскрыли деталей обвинений, выдвинутых против Морозова. 3 января он был арестован и с тех пор содержится в Таллинской тюрьме; суд удовлетворил просьбу прокурора заключить исследователя под стражу на два месяца.

По сведениям источников Delfi среди российских ученых в изгнании, Вячеслав Морозов отказался от услуг адвоката, а КаПо настоятельно попросила членов его семьи не давать никаких комментариев.

"Нынешнее дело является дополнением к более чем нескольким десяткам предыдущих и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе и в научную сферу", — заявил генеральный директор КаПо Марго Паллосон.

В Тартуском университете сообщили о расторжении контракта с Морозовым. Руководство Института Шютте, где ученый занимал должность профессора политологии, заявило, что это решение было принято сразу после выдвижения подозрений со стороны КаПо.

Вячеслав Морозов — гражданин России, политолог, кандидат исторических наук, выпускник Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Лимерикского университета в Ирландии. Преподавал в СПбГУ, Норвежском университетском центре в Санкт-Петербурге, Денверском университете. Профессор Института Шютте Тартуского университета с 2010 года.

Его основные исследовательские интересы — постструктурализм, теория и критика постколониализма, теория демократии, идеология и дискурсы в России, а также отношения между ЕС и Россией. В Тартусском университете он специализировался на исследованиях в сфере современной политической теории, международной политологии и отношений между Россией и ЕС. В нескольких своих статьях и интервью, данных после начала вторжения России в Украину, Вячеслав Морозов выступал с осуждением российской агрессии.

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