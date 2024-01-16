Европейская служба внешних связей (EEAS), которую возглавляет Жозеп Боррель, проводит аудит военной помощи стран-членов ЕС Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трех европейских дипломатов.

Дипломатическая служба ЕС планирует представить свои выводы перед саммитом лидеров Евросоюза, который пройдет 1 февраля.

По словам одного из собеседников FT, аудит будет опираться на материалы, предоставленные государствами-членами в ответ на запросы EEAS. При этом, как отметил дипломат, некоторые страны уже высказали нежелание предоставлять полные данные.

Решение о проведении аудита последовало после заявления канцлера Германии Олафа Шольца, который потребовал сравнить военные поставки европейских стран Киеву. Он назвал слишком маленькими те объемы поставок оружия Украине, которые большинство стран-членов Евросоюза запланировали на этот год. Он призвал союзников увеличить помощь Украине и определиться с планами до саммита ЕС.

"Европа должна продемонстрировать, что она твердо стоит на стороне Украины, на стороне свободы, соблюдения международного права и европейских ценностей", — говорил канцлер.

По данным Кильского института мировой экономики, к концу октября 2023 года Германия оказала военную помощь Украине на более чем 17 млрд евро. Это в пять раз больше, чем Дания — второй по объемам помощи спонсор среди стран ЕС. FT отмечает, что высказывание Шольца было воспринято как критика таких стран как Франция и Испания, чьи планы по поддержке Украины значительно меньше. При этом в частном порядке Шольца поддержали высокопоставленные чиновники в Брюсселе.

Германия занимает второе место по объемам помощи Украине, крупнейшим донором остаются США. Согласно данным Кильского института мировой экономики, с начала полномасштабного российского вторжения Вашингтон выделил Киеву 71,3 млрд долларов, из которых 43,8 млрд приходятся на военную поддержку.

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