Около года назад военный суд приговорил Биота к 30 годам лишения свободы, сообщает LETA со ссылкой на агентство AFP.
"У нас параллельно шло два процесса", - сказал адвокат.
Вальтер Биот подаст апелляцию на новое решение. Приговор военного суда от марта 2023 года также обжалован.
Шпионский скандал вызвал большой резонанс в Италии, а также напряженность в дипломатических отношениях с Москвой. Италия выслала двух российских чиновников, а Москва — одного итальянского дипломата.
Биот был капитаном фрегата и работал в канцелярии начальника штаба обороны Италии. Его задержали в Риме в марте 2021 года.
Военные прокуроры заявили, что некоторые из 19 документов, которые Биот сфотографировал на свой смартфон, были конфиденциальными документами НАТО, а один из них был совершенно секретным, сообщило информационное агентство ANSA.
В рамках уголовного дела Биот обвиняется в шпионаже, разглашении государственной тайны и коррупции.