Капитан итальянского военно-морского флота Вальтер Биот, пойманный на продаже секретных документов российскому посольству в 2021 году, приговорен судом Рима 20 годам тюремного заключения, сообщил адвокат осужденного Роберто де Вита.

Около года назад военный суд приговорил Биота к 30 годам лишения свободы, сообщает LETA со ссылкой на агентство AFP.

"У нас параллельно шло два процесса", - сказал адвокат.

Вальтер Биот подаст апелляцию на новое решение. Приговор военного суда от марта 2023 года также обжалован.

Шпионский скандал вызвал большой резонанс в Италии, а также напряженность в дипломатических отношениях с Москвой. Италия выслала двух российских чиновников, а Москва — одного итальянского дипломата.

Биот был капитаном фрегата и работал в канцелярии начальника штаба обороны Италии. Его задержали в Риме в марте 2021 года.

Военные прокуроры заявили, что некоторые из 19 документов, которые Биот сфотографировал на свой смартфон, были конфиденциальными документами НАТО, а один из них был совершенно секретным, сообщило информационное агентство ANSA.

В рамках уголовного дела Биот обвиняется в шпионаже, разглашении государственной тайны и коррупции.

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