Служба государственной безопасности (СГБ) просит прокуратуру начать уголовное преследование еще одного человека, который мог шпионить в пользу Российской Федерации. По данным СГБ, подозреваемый мог выполнять выполнять конкретные задачи для организации "Антифашисты Прибалтики".

В ходе расследования СГБ было установлено, что конкретный человек предоставил руководителям канала информацию о передвижении, размещении и боеспособности военной техники НАТО на территории Латвии, зная, что эту информацию планируется передать российским спецслужбам.

Кроме того, лицо собирало и собирало информацию о планируемых закупках в Латвии, связанных с укреплением военной сферы и обороноспособности латвийского государства, от имени контактного лица организации.

Уголовный процесс в отношении этого лица выделен из общего дела провти "Антифашистов Прибалтики" по статье шпионаж. Конкретное лицо было задержано 29 марта этого года.

Помощь в расследовани этого дела СГБ оказала Служба военной разведки и безопасности.

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