Город Донецк утром в воскресенье, 21 января, подвергся артиллерийскому обстрелу. Под удар попал рынок в микрорайоне Текстильщик, заявили власти города, обвинив в обстреле украинских военных.

Как сообщил назначенный Россией мэр Донецка Алексей Кулемзин, в результате обстрела погибли 18 жителей города, еще 13 получили ранения.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин привел данные о 25 погибших и не менее 20 раненых.

"По уточненной информации, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Кулемзин также заявил об атаке украинского беспилотника в Куйбышевском районе Донецка. По его словам, боеприпас был сброшен на ремонтную бригаду, которая устраняла аварию на сетях теплоснабжения. В результате атаки был ранен один сотрудник.

Украинская сторона обстрелы Донецка не комментировала.

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