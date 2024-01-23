Независимый кандидат Борис Надеждин собрал 100 тысяч подписей избирателей, поддерживающих его выдвижение на должность президента РФ. Об этом говорится на предвыборном сайте политика.

По данным, представленным на сайте, на момент написания новости свои подписи за выдвижение Надеждина поставили 101 607 россиян в 75 регионах России.

Для участия в выборах кандидат, поддержанный непарламентской партией, обязан сдать в ЦИК подписи из более чем половины регионов РФ, причем в каждом из них количество подписей не может превышать 2500. Судя по статистике на сайте предвыборного штаба Надеждина, пока что это удалось сделать только в восьми субъектах федерации.

"Мы уже собрали 101 тысячу подписей. Эти подписи неидеальные! В ЦИК нужно будет подать 105 000 идеальных подписей. Таких, к которым нельзя придраться. Именно поэтому нам необходимо собрать как можно больше неидеальных подписей. Сейчас на сайт будет выставлена цель в 150 000 подписей", — говорится в Telegram-канале политика.

"Медуза" со ссылкой на источник в предвыборном штабе Надеждина сообщает, что уже собранных подписей пока что "не хватает, и не хватает много" — он пожаловался на большое число "бракованных подписей". Источник "Дождя" лишь отметил, что пока не все подписные листы проверены и "возможен брак".

Поскольку при проверке в ЦИК роль будет играть лишь место регистрации подписанта в РФ, а не место его фактического проживания, сбор открыли, в том числе, во многих городах Европы, в том числе в Риге.

Борис Надеждин — муниципальный депутат из подмосковного Долгопрудного. В 1999-2003 годах политик был депутатом Госдумы от партии "Союз правых сил". В октябре прошлого года партия "Гражданская инициатива" поддержала его для участия в президентских выборах, намеченных на середину марта. В основе предвыборной программы кандидата — вывод войск из Украины.

28 декабря ЦИК РФ разрешил Надеждину начать сбор подписей в свою поддержку. За первые три недели его сторонникам удалось собрать 25 тысяч подписей. После того, как Надеждина поддержали известные российские оппозиционеры (в том числе Михаил Ходорковский, Максим Кац и некоторые члены команды Алексея Навального), оставшиеся подписи были собраны за пять дней.

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