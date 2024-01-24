YouTube заблокировал и удалил вместе со всем выпущенным контентом канал The Insider Live, принадлежащий русскоязычному независимому изданию The Insider. Об этом редакция проекта сообщила на своем сайте.

В письме компании Google, которая владеет видеохостингом, говорится, что The Insider Live "нарушает политику канала о спаме, скаме и мошенничестве". На канал было подписано 52 тысячи человек, на нем ежедневно выходили новостные сюжеты, интервью и авторские программы. Сейчас этот контент недоступен.

Как утверждает редакция The Insider, в течение нескольких месяцев канал "подвергался массовому наплыву троллей, оставляющих комментарии в поддержку ХАМАС, Азербайджана и внешней политики Кремля и отправлявших жалобы на канал". За неделю до блокировки, пишет команда проекта, YouTube ограничил доступ к нескольким старым видео об основателе ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожина якобы за нарушение правил о "группировках, совершающих насильственные преступления". Также The Insider Live получал "множество необоснованных предупреждений о нарушении авторских прав, и попытки обжаловать их были безуспешными".

"При этом все видео, которые провоцировали предупреждения от YouTube, носили информационный характер, и аналогичные ролики на других информационных каналах свободно распространяются без ограничений", — подчеркивает издание. По данным редакции, с аналогичными атаками "кремлевских троллей", которые используют несовершенства в алгоритмах YouTube, столкнулись "почти все российские независимые медиа".

Вместо The Insider Live команда проекта создала новый канал "Инсайдер. Лайв". На момент написания новости доступ к основному каналу издания (420 тысяч подписчиков) ограничен не был.

The Insider был основан в 2013 году в Риге российским журналистом Романом Доброхотовым, он же занимает должность шеф-редактора издания. Широкую известность оно получило благодаря серии расследований об использовании отравляющих веществ российскими спецслужбами. В частности, журналисты установили личности сотрудников ГРУ и ФСБ, стоявших за покушениями на Сергея и Юлию Скрипалей, Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзу. Редакция сотрудничает со многими западными изданиями и получила несколько престижных профессиональных премий.

В 2021 году Минюст РФ внес The Insider в реестр "иностранных агентов", а в 2022 году — в список "нежелательных организаций". Согласно российскому законодательству, любое "сотрудничество" с The Insider может привести к тюремному заключению на срок до четырех лет.

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