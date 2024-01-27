Канцлер Германии Олаф Шольц в выступлении по случаю Международного дня памяти Холокоста предупредил о темных сетях, которые плетут неонацисты, и призвал население Германии всеми силами бороться с расизмом и антисемитизмом.

Сегодня же в Дюссельдорфе состоялся многотысячный марш протеста против крайне правых, поводом к которому послужили сообщения о том, что члены руководства крайне правой популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) участвовали в обсуждении планов депортации некоренных граждан страны.

Это спровоцировало в стране бурные дебаты о том, не следует ли вовсе запретить АдГ или как минимум лишить ее государственного финансирования.

Сегодня же в Дюссельдорфе состоялся многотысячный марш протеста против крайне правых, поводом к которому послужили сообщения о том, что члены руководства крайне правой популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) участвовали в обсуждении планов депортации некоренных граждан страны.

Это спровоцировало в стране бурные дебаты о том, не следует ли вовсе запретить АдГ или как минимум лишить ее государственного финансирования.

"Мы все время получаем сообщения о неонацистах и их темных сетях, и в то же время крайне правые популисты укрепляют свои позиции, разжигая страхи и сея ненависть", — заявил Олаф Шольц в своем еженедельном видеообращении, главной темой которого в этот раз стала 79-я годовщина освобождения советскими войсками немецкого концлагеря Освенцим.

"Но мы не готовы принять такой ход событий, — подчеркнул канцлер Германии, призвавший всех немцев объединиться против ультраправых и защитить демократию. — Наша страна поднялась, миллионы наших граждан вышли на улицы, чтобы сказать слово в защиту демократии, взаимного уважения и гуманного отношения друг к другу. Вот в чем все дело. Именно сплоченность демократов делает демократию прочнее".

Шольц также приветствовал показательное судебное решение, которое предписывает на шесть лет прекратить государственное финансирование радикальной крайне правой партии "Родина" (Die Heimat), наследницы неонацистской Национал-демократической партии Германии (НДПГ).

В среду Конституционный суд Германии постановил отказать "Родине" в получении дальнейших государственных дотаций и налоговых послаблений, которые официально полагаются всем сколько-нибудь заметным политическим партиям страны.

Это также первый случай в Германии, когда партия не запрещается, но лишается государственного финансирования. Политические партии в стране запрещались дважды, но это было в 1952 и 1956 годах (тогда запретили партию, позиционировавшую себя как наследницу нацистов, и затем просоветскую коммунистическую партию).

Массовые демонстрации против ультраправого экстремизма прокатились по всей стране после журналистского расследования, показавшего, что несколько членов руководства АдГ участвовали в тайной встрече, на которой обсуждалась возможность массовой депортации выходцев из других стран, даже получивших немецкое гражданство.

Участники протестов надеются также, что принятое в среду судебное постановление послужит моделью для решения проблемы растущей поддержки АдГ, которая занимает второе место в национальном рейтинге с показателем более 20%.

А в трех землях Восточной Германии, где в конце этого года пройдут ключевые региональные выборы, ее рейтинг превышает 30%, и она занимает там первое место.

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