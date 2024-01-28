Пять западных стран призвали Косово отложить внедрение правил, которые фактически запрещают использование сербского динара в Косово, сообщает агентство AFP со ссылкой на посольство США.

Из 1,75 миллиона жителей Косово около 120 тысяч являются сербами, в основном лояльные Белграду. В основном сербы проживают на севере Косово вокруг Митровицы, а также в дюжине сербских анклавов, где Приштине иногда бывает трудно установить свой контроль.

В этих районах местное население предпочитает сербский динар, хотя в Косово в основном используют евро.

На прошлой неделе центральный банк Приштины объявил, что с 1 февраля все наличные расчеты должны осуществляться только в евро.

Посольства Франции, Германии, Италии, Великобритании и США теперь заявляют, что это решение "вызывает обеспокоенность по поводу последствий для общин с сербским большинством".

"Мы обеспокоены влиянием этих правил на школы и больницы", которые в настоящее время не имеют альтернативных решений, говорится в заявлении посольства США.

"Это регулирование также окажет прямое влияние на повседневную жизнь подавляющего большинства косовских сербов, которые получают выплаты и финансовую поддержку от Сербии", — говорится в заявлении.

Пять западных стран обменялись мнениями с премьер-министром Косово Альбиной Курти, сообщили в посольстве. Запад "призывает к отсрочке внедрения правил, чтобы дать достаточно времени для перехода, а также призывает к эффективной коммуникации с общественностью", говорится в заявлении.

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