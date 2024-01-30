Болгарские следственные органы объявили в европейский розыск шестерых россиян, причастных к четырем взрывам на складах боеприпасов и оружейных заводах с 2011 по 2020 год, по обвинению в терроризме. Сообщив об этом прокуратура Софии не назвала имен подозреваемых.

Досудебное производство было возбуждено 22 апреля 2021 года. В ходе расследования было установлено, что шесть граждан России, посетившие Болгарию под вымышленными именами, были причастны к взрыву продукции коммерческого предприятия по производству оружия.

Они были обвинены в том же 2021 году по статье о терроризме, "к обвиняемым была применена мера процессуального принуждения - содержание под стражей на срок до 72 часов, а также выданы европейские ордера на арест".

Рассматривавший это уголовное дело апелляционный суд Софии согласился с тем, что представленные доказательные материалы образуют логическую цепочку, связанную с поведением разыскиваемых лиц - их приездом и выездом из страны, размещением, установлением контактов с предприятиями, на которых вскоре после их отъезда произошли взрывы, повлекшие тяжкие последствия.

Изучается участие во взрывах болгарских граждан

Прокуратура отмечает, что в рамках расследования этого дела изучается и возможное участие во взрывах граждан Болгарии.

Ранее сообщалось, что целью четырех взрывов на складах боеприпасов в 2011, 2015 и 2020 годах были вооружения, которые принадлежали бизнесмену Эмилиану Гебреву и планировались к отправке в Грузию и Украину. Во всех четырех случаях взрывам предшествовали пожары.

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