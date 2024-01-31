По данным Bloomberg, Евросоюз в связи с постоянными задержками в производстве и опасениями по поводу истощения собственных запасов сможет предоставить Украине к 1 марту лишь 600 тысяч снарядов, а не 1 миллион, как планировалось ранее.

Министры обороны стран ЕС на встрече, которая состоится на текущей неделе в Брюсселе, попытаются найти возможность увеличить число боеприпасов для Украины, но поставленная в прошлом году цель в 1 млн снарядов все равно не будет достигнута, сообщает агентство со ссылкой на европейские дипломатические источники.

ВСУ с трудом сдерживают российские войска

Между тем Киеву не хватает артиллерийских снарядов и ракет ПВО для защиты своих городов от российских атак. Официально украинские официальные лица заявляют о продолжении борьбы против российской армии, но сообщения с фронта свидетельствуют о том, что ситуация становится все более плачевной, а украинские войска с трудом сдерживают российские подразделения, отмечает далее Bloomberg.

При этом в результате недавних ракетных атак РФ в Киеве и других украинских городах погибли десятки человек, поскольку украинская ПВО, в значительной степени опирающаяся на предоставленные союзниками дорогие перехватчики, не смогла уничтожить столь большое количество число ракет, как в прошлом, указывает агентство со ссылкой на европейского дипломата. Для продолжения "активной обороны" Украине необходимы стабильные поставки артиллерийских снарядов и других боеприпасов, которые с трудом обеспечивают ее союзники, пишет далее Bloomberg.

Планы ЕС по передаче Украине 1 млн снарядов

В марте 2023 года Европейский Союз принял решение в течение года поставить Киеву 1 млн артиллерийских снарядов - в основном снарядов калибра 155 мм, соответствующих стандарту НАТО. С февраля по май ЕС передал Киеву 300 тысяч единиц различных видов боеприпасов - от артиллерийских снарядов до ракет.

Впоследствии в странах ЕС неоднократно выражали сомнения в возможности выполнить цель по поставке 1 млн боеприпасов. В частности, об этом заявлял министр обороны Германии Борис Писториус, ссылаясь на нехватку производственных мощностей. ФРГ много сделала для их увеличения, заключив рамочные соглашения с промышленностью, однако производственные процессы стоят "на месте", отметил он.

По словам Писториуса, даже решение о переходе на экономику военного времени не может привести к тому, что производство будет запущено в короткие сроки и спрос будет удовлетворен. В свою очередь в Брюсселе не отказываются от намерения передать Украине 1 млн единиц боеприпасов до марта.

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