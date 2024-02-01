В Вестминстерском магистратском суде Лондона в четверг, 1 февраля, начался процесс против экологической активистки Греты Тунберг. Ее обвиняют в нарушении общественного порядка.

В октябре 2023 года Тунберг и еще несколько активистов были задержаны во время акции, приуроченной к встрече Energy Intelligence Forum в Лондоне с участием руководителей нескольких мировых нефтегазовых гигантов. По мнению полиции, протестующие нарушили общественный порядок, так как отказались подчиниться требованию офицера перенести акцию в другое согласованное место.

В суде Грете Тунберг может грозить штраф до 2500 фунтов стерлингов (2928 евро). Ожидается, что процесс продлится два дня.

Требования экоактивистов

Участники акции в октябре 2023 года, на которой была задержана Грета Тунберг, обвиняли крупные энергетические компании в саботаже перехода мировой энергетики на возобновляемые источники энергии с целью получения большей прибыли.

"Мир тонет в ископаемом топливе. Наши надежды, мечты и жизни смываются потоком пропаганды и лжи. На протяжении десятилетий эти компании осознавали последствия своих бизнес-моделей, и тем не менее ничего не сделали. Мы не можем позволить этому продолжаться", — заявила тогда Тунберг.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram