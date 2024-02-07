В пакистанской провинции Белуджистан накануне всеобщих выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) прогремели два взрыва. Погибли не менее 22 человек, десятки получили ранения.

Первый взрыв произошел у офиса независимого кандидата Асфанда Хана Какара в Пишине — городе, расположенном в 50 км от Кветты и в 100 км к юго-востоку от афганской границы.

Как сообщили корреспондентам "Би-би-си", Какар в это время встречался со своими избирателями. Жертвами взрыва стали 14 человек, 25 человек получили ранения.

В соцсетях появились фотографии, на которых видно, как автомобили и мотоциклы взрывом разносит на части.

Второй взрыв унес жизни восьми человек, его обстоятельства уточняются. Представитель полиции сообщил агентству AFP, что взрыв произошел на главном базаре Киллах-Саиф-Уллах и был направлен против избирательного офиса партии ДУИ-Ф.

В последнюю неделю перед завтрашними выборами в Национальное собрание в провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва произошло несколько инцидентов с применением насилия. В конце января в Хайбер-Пахтунхве застрелили независимого кандидата Рехана Зеб Хана, а на кандидата от Пакистанской народной партии было совершено нападение.

Власти Белуджистана заявили, что голосование пройдет по плану. "Будьте уверены, мы не позволим террористам подорвать или сорвать этот важнейший демократический процесс", — написал министр информации провинции Джан Ачакзай в соцсети X.

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