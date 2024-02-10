На Майдане Независимости митинговали против увольнения Владимиром Зеленским главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Протестующие считают это решение президента проявлением "узурпации".

Около трехсот человек, несогласных с решением президента Украины Владимира Зеленского уволить Валерия Залужногос должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), собрались вечером пятницы, 9 февраля, на Майдане Независимости в Киеве.

Среди участников митинга преобладали женщины и люди старшего возраста, также присутствовали несколько военных. Ни одна политическая сила к акции не присоединилась.

Митингующие обвиняли президента в "попытке узурпации власти". "Зеленский уволил Залужного, потому что боится его популярности. Он идет против воли народа", — объяснила свое недовольство корреспонденту DW одна из участниц акции протеста.

Нового главнокомандующего Александра Сырского она, как и другие участники, попрекала российским происхождением и родственниками в РФ.

"Это все ведет нас к договорнякам и поражению в войне", — убеждена митингующая.

Один из инициаторов митинга, политический блогер Карл Волох, выступая перед другими митингующими отметил, что несмотря на недовольство, они неспособны ничего сделать с заменой главнокомандующего. "Однако 20 мая истекают полномочия президента Украины. Очевидно у нас возникает определенный вакуум власти, поэтому президент у нас будет нелегитимный и это то, что мы не можем допустить. Мы собрались поговорить, что с этим делать дальше", — пояснил он потом журналистам.

Отставка посреди войны

Вечером четверга 8 февраля, президент УкраиныВладимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на эту должность командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Такая замена вызвала волну недовольства среди пользователей соцсетей и не в последнюю очередь — среди оппозиционных политиков, в том числе и сторонников пятого президента Петра Порошенко. Сам Порошенко воздержался от публичных оценок увольнения Залужного, которого, впрочем, назвал "генералом номер один".

Иностранные партнеры Украины восприняли новость о смене главкома спокойно, подчеркнув, что это прямые полномочия Зеленского.

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