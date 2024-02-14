Жертвами атаки российских войск по городу Селидово в Донецкой области в ночь на 14 февраля стали трое местных жителей, еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

По данным ведомства, первый удар армия РФ нанесла в 23:30 (местное время совпадает с рижским) по пятиэтажному жилому дому. Утверждается, что в результате был разрушен целый подъезд, пострадали пятеро жителей (в том числе трое детей), а также случайный прохожий.

Второй ракетный удар, заявили в Офисе генерального прокурора, был нанесен спустя полтора часа по больнице. Погибли 38-летняя беременная женщина, а также 36-летняя местная жительница и ее 9-летний сын. Еще шесть человек, в том числе шестимесячный ребенок, получили ранения.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин уточнил, что всего российские войска выпустили по Селидово четыре ракеты. По его словам, пятиэтажный жилой дом и один из корпусов местной больницы были полностью разрушены. Также были повреждены девять многоквартирных домов, магазин, аптека и четыре автомобиля.

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