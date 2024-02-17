Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла запасы сотен тысяч артиллерийских снарядов, которые можно было бы передать Украине в течение нескольких недель при условии, что будет найдено соответствующее финансирование.

Павел вступил на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, в общей сложности в разных странах на складах находится около полумиллиона снарядов 155 мм калибра и 300 тыс. — 122 мм.

Он отметил, что их можно было бы приобрести и передать Украине в течение нескольких недель, если бы удалось обеспечить финансирование со стороны США, Германии и Швеции.

Ранее СМИ сообщали, что по заявлению Праги, запасы подходящих боеприпасов имеются на складах Южной Кореи, Турции и ЮАР.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!