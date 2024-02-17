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Дмитрий Лиховой, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", оборонявшей Авдеевку, сегодня вечером дал интервью Би-би-си, в котором впервые назвал украинские оценки российских потерь при взятии Авдеевки: 47 тысяч, в том числе 17 тысяч погибших.

Эти цифры не поддаются проверке по независимым источникам; Россия не публиковала официальные данные о своих потерях с сентября 2022 года. В сегодняшней поздравительной телеграмме Путина упоминалось о "павших".

Украина, со своей стороны, вообще ни разу с начала большой войны не оглашала цифры потерь, и Лиховой об этом также ничего не сказал.

Путин благодарит за взятие Авдеевки генерала Мордвичева

Российские официальные агентства сообщают, что президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который командовал соединениями, овладевшими Авдеевкой. Незадолго до этого министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии полного контроля над Авдеевкой, также указав на роль в этом Мордвичева.

Утром украинское командование и президент Зеленский объявили о выходе сил ВСУ из разрушенного города, который российские войска штурмовали четыре месяца.

"Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!", — заканчивается телеграмма, текст которой опубликовали официозные аккаунты в телеграме.

Российские власти с сентября 2022 года не сообщали о количестве погибших. Известно, что бои за Авдеевку сопровождались тяжелыми потерями российских войск.

Генерал Мордвичев был включен в санкционные списки Европейского Союза в июле 2022 года, когда он занимал пост командующего Центральным военным округом (в телеграмме Путина он называется командующим группировки войск "Центр").

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