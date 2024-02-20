Ситуация на украинско-польской границе снова обостряется. Польские фермеры перекрыли движение грузовиков на шести из девяти пропускных пунктов. Впервые протестующие не пропускают не только грузовой, но и пассажирский транспорт: автобусы и поезда.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что что происходящее на границе с Польшей "нельзя считать нормальным или обыденным", добавив, что ситуация "ежедневно демонстрирует эрозию солидарности".

В ноябре-январе границу перекрывали польские транспортные компании, которые требовали введения квоты на количество грузовиков из Украины, въезжающих на территорию ЕС. Их главная претензия состояла в том, что украинские грузовые перевозки в целом дешевле европейских и что теперь европейские фирмы нанимают украинцев для транспортировки грузов внутри ЕС, а не только из Украины в ЕС и обратно.

9 февраля границу заблокировали уже польские фермеры.

Они требуют не внедрять новые экологические инициативы ЕС (так называемую программу Green Deal, которая подразумевает в том числе и кардинальные реформы сельскохозяйственного производства), ограничения импорта более дешевой сельхозпродукции из Украины и принятие мер по поддержки животноводства страны.

Через несколько дней после начала блокады протестующие высыпали украинское зерно из нескольких фур прямо на землю. Это повлекло резкую реакцию Украины, для которой экспорт зерна является одной из немногих доходных статей хрупкой экономики военного времени.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский извинился за высыпанное зерно, но отметил, что, хотя это и "не совсем адекватная форма протеста", фермеры "находятся в очень сложной экономической ситуации".

"Накануне весенне-полевых работ у них нет денег на покупку удобрений и средств защиты растений. Трудно не понять их отчаяния", — говорилось в заявлении Секерского.

Принципиальным отличием нынешних протестов от прошлых стало то, что сейчас их участники не пропускают не только грузовой, но и пассажирский транспорт.

18 февраля в соцсетях появилось видео, на котором протестующие останавливают рейсовые автобусы.

18 февраля "Украинские железные дороги" ("Укрзалізниця") сообщили, что польские протестующие попытались заблокировать движение пассажирского поезда Киев — Хелм, в котором находились 260 пассажиров, в основном, женщины и дети (мужчинам призывного возраста выезд из Украины как правило закрыт).

После вмешательства польской полиции и железнодорожников линия была вновь открыта, и поезд продолжил свой путь.

"Мы хотели бы поблагодарить наших польских коллег за сотрудничество и быстрое решение вопроса, — говорится в заявлении украинской компании. — Но блокирование железнодорожного движения недопустимо. Считаем подобные действия протестующих возмутительными, учитывая историю партнерства и экономических отношений между нашими странами".

Из-за развязанной Россией войны железная дорога и другой наземный транспорт — единственная возможность для украинцев ездить за границу.

Кроме того, в заявлении "Украинских железных дорог" отмечается, что подобные действия подрывают обороноспособность Украины и "безопасность границ ЕС от российского агрессора".

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков назвал ситуацию прямой угрозой безопасности страны.

"Женщины и дети, которые искали убежища от войны и в силу разных причин возвращаются домой, не могут становиться заложниками бизнес-интересов. Такие акции и примеры негуманного отношения к украинцам на границе ЕС могут быть использованы российскими спецслужбами для нагнетания искусственного конфликта между нашими странами", — подчеркнул Кубраков в разговоре с своим польским коллегой.

Позднее, выступая по государственному телевидению, Кубраков добавил, что, по его сведениям, несколько дней назад были случаи, когда протестующие не пропустили несколько грузовиков с вооружениями.

Какова ситуация сейчас и что может произойти в ближайшем будущем?



В понедельник 19 февраля Государственная пограничная служба Украины и Министерство инфраструктуры сообщили, что пассажирские перевозки идут по расписанию, тогда как ситуация с грузами стала "еще более критической".

По словам официального представителя Пограничной службы Украины Андрея Демченко, 19 февраля перекрыты шесть пограничных КПП: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

В общей сложности с польской стороны на них скопилось порядка 2900 грузовиков, ожидающих возможности пересечь границу и въехать в Украину. Самая сложная ситуация, по словам Демченко, сложилась на пропускных пунктах "Ягодин" и "Краковец". В минувшие субботу и воскресенье на КПП "Ягодин" грузовики не пропускались в обоих направлениях", сказал он.

При этом Демченко уточнил в эфире телемарафона, что в понедельник польская сторона все же пообещала пропускать по несколько грузовиков в час в сторону Украины.

Об этой же ситуации говорил и заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач: "Сейчас с польской стороны границы заблокированы шесть пунктов пропуска. Самая критическая ситуация на пункте пропуска "Ягодин — Дорохуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта. Там не пропускаются гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо. Это прямое влияние на нашу обороноспособность. Также через него из Украины не могут выехать пустые грузовики, которые едут за критически необходимыми товарами, они вынуждены ждать в более чем 15-километровой очереди… Водители буквально живут на дороге без нормальных условий", — рассказал он.

Неделю назад профсоюз польских независимых фермеров "Солидарность" заявил, что намерен полностью перекрыть границу с Украиной 20 февраля.

"20 февраля в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров мы объявляем, что все акции протеста будут направлены на полную блокаду всех пунктов пересечения границы между Польшей и Украиной", — говорится в заявлении профсоюза.

Эта блокада, по словам "Солидарности", буде гораздо более масштабной: "Будут перекрыты не только пограничные переходы, но и узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам".

Подробности планов фермеров пока неизвестны. В частности, пока неясно, будут ли ограничения касаться только грузового транспорта или пассажиры тоже застрянут на границе.

Впрочем, как говорит Андрей Демченко, ситуация уже очень сложная даже без общей блокады. Перекрыты четыре крупнейших КПП, через которые могли пересекать границу грузовики весом более 7,5 тонн.

А на остальных проезд возможен либо только для фур, которые идут порожняком, либо только для небольших грузовиков.

Смогут ли урегулировать ситуацию раньше, неизвестно. Впрочем, украинские и польские власти заявляют, что постоянно ведут переговоры.

16 февраля министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский отметил, что найти выход из создавшегося положения очень непросто. "Мы ведем переговоры с Украиной на двустороннем уровне, устанавливаем допустимые квоты [сельхозпродукции], которые не нанесли бы вреда польскому рынку", — сказал он, но добавил, что, хотя "с Украиной приятно вести переговоры, но в итоге они говорят, что мы, мол, находимся в особой ситуации, поэтому надо подходить к этому вопросу по-другому".

В тот же день украинский Forbes сообщил, что в ответ Украина может ввести "заградительные торговые меры" по польским товарам. Источник издания в правительстве страны сказал, что "этого хотелось бы избежать, но мы сейчас и так в самом низу, и если так пойдет и дальше, то это придется сделать".

Эти действия могут вылиться в полный запрет или серьезные ограничения на ввоз польских молочных продуктов и фруктов. Причем подобное решение власти Украины могут принять в течение ближайших двух недель.

"Мы выступаем за конструктивные решения, но мы, конечно, будем готовы отреагировать, — сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, подтвердив, что власти Украины рассматривают в качестве ответной меры запрет на ввоз польской продукции. — Посмотрим, что будет происходить. Мы будем вести активные переговоры с польской стороной и примем решения, исходя из результатов".

Однако Украина находится в неизмеримо более сложной ситуации, чем Польша, поскольку из-за идущей войны подавляющее большинство грузов доставляется в страну только наземными путями через западную границу.

И для Украины закрытие границы может оказаться крайне чувствительным ударом.

"Если граница Украины с Польшей не будет разблокирована до конца месяца, бюджет страны может потерять 7,7 миллиарда гривен (около $200 млн — Би-би-си)", — написал в своем телеграм-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

А это для воюющей страны очень серьезная сумма.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!