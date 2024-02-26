До этого Тамаш Шуйок занимал должность председателя Конституционного суда страны.

Парламент Венгрии избрал новым президентом страны председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. Он является соратником премьер-министра Виктора Орбана "Фидес". Об этом в соцсети Х сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

"Сегодня парламент Венгрии избрал Тамаша Шуйока следующим президентом Венгрии. Поздравляем, господин президент, пусть Бог благословляет ваш труд!" — написал Ковач.

По информации венгерских СМИ, за назначение Шуйока президентом высказались 134 депутата венгерского парламента, пять проголосовали "против". Тех, кто воздержался, не было.

Шуйок уже принял присягу. Новый президент Венгрии вступит в должность через восемь дней — 5 марта. До этого временно обязанности президента будет исполнять спикер Ласло Кевер.

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