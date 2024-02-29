ВСУ утверждают, что всего за две недели февраля сбили 13 российских боевых самолетов, намного больше, чем за предыдущие месяцы войны, сообщает русская служба BBC.

То есть самолеты сбивали и раньше. В середине января стало известно, что украинские силы сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 и летающий командный пункт Ил-22.

Кроме того, российские власти обвинили Украину в том, что 24 января она сбила военно-транспортный Ил-76 под Белгородом, который, по утверждению Москвы, перевозил украинских военнопленных, которых готовились обменять на российских.

Но уже в феврале количество сбитых российских бортов стремительно возросло. Всего с 17 по 29 февраля, по словам командования ВСУ, было сбито 13 самолетов.

Так, днем, 17 февраля, были подбиты два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. На следующий день упал еще один Су-34.

19 февраля был сбит еще один Су-34 и истребитель Су-35С, а 21 февраля — снова Су-34.

Вечером 23 февраля стало известно о том, что в Краснодарском крае был подбит самолет ДРЛО А-50. Украинские власти заявили, что это была совместная операция ВВС и военной разведки.

По данным ВСУ, еще два бомбардировщика Су-34 сбили 27 февраля, а утром и днем 29 февраля, по некоторым данным, на востоке Украины было сбито сразу три таких самолета.

Таким образом, за две недели Россия потеряла 13 самолетов, из которых 10 — бомбардировщики Су-34.

Это самолет 4-го поколения, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным и воздушным целям противника. Он вооружен авиационными бомбами, включая так называемые корректируемые бомбы КАБ-1500 и КАБ-500.

По данным издания Defense Express, на начало 2022 года у России было около 100 бомбардировщиков Су-34 и предположительно 9 самолетов ДРЛО А-50.

В общей сложности по состоянию на 29 февраля Россия, по данным генштаба ВСУ, потеряла уже 345 военных самолетов.

При этом Россия в большинстве случаев не признает потерю своих боевых самолетов, даже если в интернете появляются фотографии и видео, подтверждающие это, да и украинские власти редко публикуют доказательства, подтверждающие факт уничтожения самолетов противника.

А независимо проверить все эти данные в условиях войны весьма сложно.

В чем может крыться причина увеличения потерь?

Заявления Киева о стремительном увеличении числа сбитых самолетов звучат на фоне существенных задержек с поставками западных боеприпасов, в том числе ракет для комплексов ПВО.

По мнению военных аналитиков, Украина может сбивать российские самолеты ракетами класса "земля-воздух" ЗРК Patriot. По данным американского издания Forbes, Украина использует не только Patriot, но и норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

При этом источник Украинской службы Би-би-си в ГУР указывает, что А-50 над Россией сбили модифицированным советским ЗРК С-200.

Как пояснил в интервью Би-би-си старший научный сотрудник Королевского института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк, большое число сбитых в последнее время, если верить таким утверждениям, российских самолетов свидетельствует о том, что Украина стала чаще рисковать пусковыми установками Patriot, развертывая их вблизи линии фронта, чтобы нанести ущерб российским самолетам.

Увеличение числа сбитых самолетов может быть связано и с тем, что сами эти самолеты теперь чаще появляются ближе к линии фронта.

Россия активно использует бомбардировщики Су-34 для сброса управляемых авиационных бомб (КАБ). Это мощное оружие массово применялось российской стороной для уничтожения жилых кварталов и инфраструктуры Авдеевки, а сейчас — Часова Яра и Курахова.

По словам военных, КАБы представляют сейчас одну из главных опасностей для солдат ВСУ на фронте и для гражданских лиц в прифронтовых городах. Их используют в очень больших количествах.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат в интервью "Украинской правде" прямо не подтвердил, что для уничтожения самолетов использовали системы Patriot и NASAMS, но и не опроверг этого.

"У нас есть чем достать российские самолеты на дальних дистанциях", — заявил он, подчеркнув при этом, что западные системы ПВО, такие как ЗРК Patriot и NASAMS, в первую очередь используются для защиты крупных городов и стратегических объектов внутри страны и при этом не находятся на одном месте, а постоянно перемещаются.

Что же касается рекордного числа сбитых российских самолетов, то Игнат отметил, что это позволило оттеснить самолеты противника от линии фронта и снизить интенсивность применения им авиационных бомб.

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