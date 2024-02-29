Foto: LETA

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в случае поражения Украины войска НАТО будут воевать с Россией. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США, посвященных его госпитализации в начале января, сообщает "Медуза" со ссылкой на Associated Press.

"Если Украина проиграет, Путин не остановится, он продолжит атаковать и захватывать суверенную территорию своих соседей. И если вы — прибалтийская страна, вы очень беспокоитесь о том, не окажетесь ли вы следующими. И поэтому они знают Путина, знают, на что он способен. И, откровенно говоря, если Украина проиграет, я действительно считаю, что НАТО будет воевать с Россией", — заявил Остин.

Слова Ллойда Остина прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон", — написала она в телеграм-канале.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit