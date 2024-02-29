Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в случае поражения Украины войска НАТО будут воевать с Россией. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США, посвященных его госпитализации в начале января, сообщает "Медуза" со ссылкой на Associated Press.

"Если Украина проиграет, Путин не остановится, он продолжит атаковать и захватывать суверенную территорию своих соседей. И если вы — прибалтийская страна, вы очень беспокоитесь о том, не окажетесь ли вы следующими. И поэтому они знают Путина, знают, на что он способен. И, откровенно говоря, если Украина проиграет, я действительно считаю, что НАТО будет воевать с Россией", — заявил Остин.

Слова Ллойда Остина прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон", — написала она в телеграм-канале.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!