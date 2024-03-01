Сенат Конгресса США принял в четверг, 29 февраля, законопроект о краткосрочном финансировании, который позволит избежать приостановки работы (шатдауна) правительства страны. В поддержку этого документа проголосовали 77 сенаторов, против были 13.

Ранее в тот же день инициативу одобрила Палата представителей Конгресса. За законопроект проголосовали 320 ее членов, против — 99. Теперь документ отправлен на подпись президенту США Джо Байдену. Законопроект предусматривает продление финансирования части правительственных учреждений до 8 марта, остальных — до 22 марта.

Краткосрочное решение

В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, Байден назвал принятие законопроекта хорошей новостью для американцев, хотя и отметил, что это — "краткосрочное решение, а не долгосрочное".

Конгресс не может согласовать проект бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся 1 октября, с сентября 2023-го. Конгрессмены до этого уже трижды принимали законопроекты о временном финансировании структур федерального правительства.

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