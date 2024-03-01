Премьер-министр Польши Дональд Туск посетит Вильнюс в понедельник после того, как в пятницу польские фермеры начали блокировать литовско-польскую границу и проверять грузовики, следующие из Литвы.

Он встретится с премьер-министром Ингридой Шимоните и президентом Гитанасом Науседой.

Не сумев договориться с Туском, польские фермеры в пятницу начали частично блокировать дорогу на бывшем пограничном переходе "Калвария-Будзискo" и обещают в течение недели проверять, что грузовики везут из Литвы в Польшу. Фермеры опасаются, что часть украинского зерна из Литвы возвращается в Польшу.

Польские фермеры также блокируют пограничные переходы и автомагистрали с Украиной в знак протеста против несправедливой, по их мнению, конкуренции за товары, поступающие на польский рынок от разрушенного войной восточного соседа.

Хотя Туск сделал протестующим предложения, включая возможное закрытие границы с Украиной для импортируемых товаров, новые акции протеста пройдут в 270 различных местах Польши.

В пятницу министры сельского хозяйства Литвы и Польши призвали фермеров отказаться от акций протеста, включая перекрытие дорог, и позволить властям обеих стран провести расследование транзитных маршрутов и потоков украинского зерна, предназначенного для Литвы и перевозимого через польскую территорию.

Литовские должностные лица отвергают обвинения фермеров в недостаточном контроле за поставками зерна и надеются, что блокада, рассчитанная на неделю, будет снята раньше.

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