Не сумев договориться с премьер-министром Дональдом Туском, польские фермеры собираются с пятницы частично перекрыть дорогу на литовско-польской границе.

На бывшем пограничном пункте Калвария- Будзиско в течение недели они намерены проверять, что везут грузовики из Литвы в Польшу.

"После встречи премьер-министра с фермерами договоренностей пока нет. Достигнуть их попытаются в ближайшие дни. Поэтому наш протест может оказаться еще более необходимым, чем раньше. Завтра будем действовать, как договорились", — сообщил BNS в четверг вечером организатор протеста на границе с Литвой Кароль Печинский.

По его словам, в течение недели планируется проверять транспорт круглосуточно, фермеры будут меняться "сменами" каждые 12 часов, а проверки будут проводиться совместно с чиновниками различных служб.

"Таможенная и налоговая инспекции, полиция и дорожно-транспортная инспекция вместе с фермерами будут проверять большегрузные транспортные средства, такие как шторные тягачи, цистерны и прицепы-силосы", — сказал Печинский.

По словам организатора протеста, польская сторона проверит, сколько российского и украинского зерна ввозится в страну.

"Польские фермеры хотят проверить, сколько зерна на самом деле пересекает границу и каково его происхождение, поскольку существует большой риск того, что зерно попадет в страну не только из Украины, но и из России", — сказал он.

Однако вице-председатель Сельскохозяйственной палаты Литвы Альгис Баравикас считает, что польские фермеры не будут резко перекрывать дороги, более того, им не следует останавливать и проверять проезжающие фуры.

Поскольку польские фермеры намерены на неделю частично перекрывать дорогу на литовско-польской границе, на бывшем пограничном пункте "Кальвария-Будзиско", в пятницу утром главная магистраль на Варшаву на границе перекрыта полицией, но самих фермеров и их техники пока нет.

Находящийся на месте журналист BNS рассказывает, что движение транспорта перенаправлено на объездную дорогу, которая ведет к Будзиско и снова соединяется с со сторостной магистралью — эта дорога гораздо шире и имеет место для остановки машин.

С литовской стороны на границе находится одна таможенная машина, а с польской стороны около 8 полицейских и таможенных экипажей.

Между тем, представители Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) и литовской полиции заявили накануне акции протеста, что будут готовы к различным сценариям развития событий в пятницу и будут следить за ситуацией.

"Главным ведомством будет полиция — направлять потоки, регулировать дорожное движение, обеспечивать общественный порядок, то есть на территории страны (Литвы — BNS). Там нет контрольно-пропускного пункта, поэтому пограничники не несут постоянную службу, но если полиции понадобится помощь, если образуются очереди, там будет несколько отрядов пограничников", — сообщил BNS представитель СОГГЛ Гедрюс Мишутис.

Глава Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас сообщил в четверг, что отправится на границу с делегацией в пятницу утром и будет на месте, когда начнется блокада дороги.

Фермеры также блокируют пограничные переходы и автомагистрали с Украиной в знак протеста против, по их словам, нечестной конкуренции с товарами, поступающими на польский рынок от раздираемого войной восточного соседа.

Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас заявил в четверг, что фермеры соседней страны пытаются привлечь внимание властей. По его словам, одним из способов является блокада международного коридора, который особенно важен для стран Балтии.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее на этой неделе заявил, что это напоминает "некие гибридные операции, которые интенсивно используются российской пропагандой". По его словам, действия в Сувалкском коридоре напоминают действия, направленные против национальной безопасности Польши и Литвы.

После вторжения в Украину Россия заблокировала важные Черноморские торговые пути, по которым украинцы экспортировали свою сельскохозяйственную продукцию. Чтобы помочь Киеву экономически, Евросоюз в 2022 году решил отменить тарифы на украинские товары, перевозимые транзитом по дорогам блока 27 стран.

Однако из-за логистических проблем большая часть экспортируемого из Украины зерна концентрируется в Польше, что снижает цены для местных производителей.

Напряженность между Польшей и Украиной растет из-за пограничной блокады и зернового спора. Было как минимум четыре случая, когда польские фермеры выбрасывали украинское зерно из грузовиков и товарных поездов.

Foto: DELFI.lt

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