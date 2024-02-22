Статус "критической инфраструктурой" приведет к "другому типу организационного режима", заявили в правительстве Польши, не уточнив, будут ли запрещены протесты фермеров на границе с Украиной.

После возобновления протестов фермеров на границе с Украиной власти Польши намерены классифицировать пограничные переходы как "критическую инфраструктуру", чтобы обеспечить поставки гуманитарной помощи и вооружений в соседнюю страну. Об этом в четверг, 22 февраля, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Чтобы обеспечить 100-процентную гарантию того, что военная помощь, техника, боеприпасы, гуманитарная и медицинская помощь дойдут до украинской стороны без каких-либо задержек, мы добавим пункты пересечения границы с Украиной в перечень объектов критической инфраструктуры", — цитирует Туска агентство AFP.

Присвоение подобного статуса пограничным переходам приведет к "другому типу организационного режима", сказал Туск, не уточнив, будут ли по-прежнему разрешены акции протеста фермеров на границе. Туск добавил, что к объектам "критической инфраструктуры" также будут отнесены участки дорог и железнодорожных линий, ведущих в Украину.

Переговоры между правительствами Польши и Украины по поводу протестов польских аграриев на границе запланированы на 28 марта, а до тех пор обсуждение вопроса продолжится на уровне министров, сказал Туск.

Возобновление протестов польских фермеров

С 20 февраля польские фермеры расширили акции протеста против импорта украинской сельскохозяйственной продукции, начав блокировать не только пункты пропуска на границе, но и некоторые дороги национального и областного значения. Аграрии в том числе выступают против увеличения налогов, урезания субсидий, а также решения Еврокомиссии снять торговый запрет на украинское зерно в связи с вторжением РФ.

Протестующие также усилили блокаду на нескольких КПП на границе с Украиной, сообщила Государственная пограничная служба Украины. В частности, по данным ведомства, полностью или частично было заблокировано движение грузовиков через пункты пропуска "Дорогуск — Ягодин", "Медика-Шегини", "Долгобичув-Угринов", "Зосин-Устилуг", "Корчева-Краковец" и "Гребенное-Рава-Русская".

Министерство иностранных дел Украины призвало власти Польши дать правовую оценку действиям участников акций протеста на польско-украинской границе и обеспечить разблокировку границы.

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