Представители фермеров стран Восточной и Центральной Европы достигли договоренности о проведении совместных акций протеста против аграрной политики Евросоюза. Акция может состояться 22 февраля, сообщила программа Латвийского телевидения "Утренняя панорама", пишет портал rus.lsm.lv.

Представитель Польской сельскохозяйственной палаты после переговоров сообщил, что фермеры Чехии, Словакии, Польши, Венгрии, Литвы и Латвии договорились о международной акции протеста. В ее рамках протестующие отправятся к пунктам пересечения границы, однако более подробная информация пока не предоставлена.

Фермеры хотят предотвратить бесконтрольный импорт дешевой украинской сельхозпродукции, а также облегчить экологические требования Евросоюза, пишет rus.lsm.lv. Фермеры также ходят справедливых компенсаций, упрощения аграрной политики и сокращения бюрократии.

В некоторых странах продолжаются протесты фермеров, а в Польше участники акции частично блокируют украинские пограничные пункты. Испанские фермеры также блокируют дороги уже девятый день.

11 февраля возле КПП "Дорогуск" протестующие польские фермеры высыпали часть зерна из украинских грузовиков на дорогу после того, как те пересекли границу, сообщала Русская служба BBC. Протесты польских фермеров и дальнобойщиков продолжаются с осени прошлого года. Они недовольны увеличением налогов и урезанием субсидий, а также решением Еврокомиссии снять с 15 сентября торговый запрет на зерно из Украины, из-за чего польские аграрии проигрывают в конкуренции с украинскими.

Как уже сообщалось, 5 февраля, в 16 городах Латвии фермеры уже вышли на акцию протеста. Акции протеста фермеров прошли в понедельник в Лиепае, Салдусе, Талси, Тукумсе, Кулдиге, Елгаве, Добеле, Бауске, Екабпилсе, Айзкраукле, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбажи и Огре. В них приняли участие около 2000 человек.

Фермеры требовали, в частности, немедленного запрета на импорт российских и белорусских продуктов питания без переходного периода, восстановления сниженной 5%-ной ставки НДС на латвийские фрукты и овощи, уменьшения бюрократии в сельскохозяйственном секторе, расширения доступа к программам развития и оборотного капитала, а также отказа от отягощений земель со стороны государства и других ограничений на землепользование. Среди озвученных требований латвийских фермеров не звучало требование прекратить бесконтрольный импорт в страны ЕС дешевой украинской сельхозпродукции.

Как ранее писал портал Delfi, ссылаясь на публикацию Politico, требования представителей сельскохозяйственной отрасти в разных странах ЕС частично пересекаются, но говорить о каком-либо едином списке претензий безосновательно.

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