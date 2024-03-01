Министерство юстиции России пополнило список "иностранных агентов", добавив в него писательницу Людмилу Улицкую, Центр защиты прав человека "Мемориал" и благотворительный фонд "Нужна помощь". Об этом сообщает "Новая Газета. Европа" со ссылкой на Минюст РФ.
В список "иностранных агентов" также попали режиссер Илья Хржановский и журналист Сергей Медведев.
Людмила Улицкая после начала полномасштабной войны России против Украины уехала в Германию. Писательница открыто поддерживает Украину.
На минувшей неделе в реестр "иноагентов" были внесены бизнесмен Олег Тиньков, актер Никита Кукушкин, литературный критик Анна Наринская, философ Юлия Синеокая и и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев.
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