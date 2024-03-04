Представитель МИД РФ Мария Захарова (на фото) заявила, что Германия "денацифицирована не до конца". В правительстве ФРГ, отвечая на вопрос DW, назвали эти слова "абсурдом" и неудачной попыткой запугивания.

Власти Германии отреагировали на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что ФРГ "так и не денацифицирована до конца". "Мы не впервые слышим подобное. Мы не поддаемся на подобные запугивания. А формулировки российской стороны говорят сами за себя", — прокомментировал слова Захаровой представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, отвечая на вопрос корреспондента DW на правительственной пресс-конференции в Берлине в понедельник, 4 марта.

Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер, в свою очередь, назвал слова Захаровой абсурдом. "Абсурд очевиден", — констатировал он.

Заявление Захаровой о "незавершенной денацификации" Германии

Ранее 4 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на полях "Всемирного фестиваля молодежи", что перехваченные переговоры немецких офицеров показали незавершенность денацификации ФРГ.

"Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца". По ее словам, "если этот процесс не будет остановлен", это приведет к "жутким последствиям для самой Германии".

38-минутную аудиозапись, на которой "высокопоставленные офицеры бундесвера" обсуждают возможность ударов по Крымскому мосту ракетами TAURUS опубликовала 1 марта главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян. Министерство иностранных дел РФ потребовало от Германии объяснений.

Реакция властей ФРГ на сообщения об утечке записи переговоров о TAURUS



2 марта Минобороны ФРГ признало факт перехвата разговора, но не комментировало его содержание. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что он против передачи Украине ракет TAURUS, обосновывая это опасениями, что Германия окажется втянутой в войну России против Украины. По словам главы правительства ФРГ, контроль над применением ракет TAURUS потребовал бы отправить в Украину немецких военных, но этот шаг исключен.

Комментируя материалы российских СМИ о прослушке разговоров высокопоставленных офицеров бундесвера, Олаф Шольц назвал это "очень серьезным делом". 2 марта он заявил, что "этот вопрос очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро проясняют". В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус 3 марта заявил, что утечка записи является "частью информационной войны, которую ведет (президент РФ Владимир. — Ред.) Путин".

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