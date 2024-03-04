Вице-президент США Камала Харрис призвала к немедленному прекращению огня в секторе Газа, выступая 3 марта на мероприятии, посвященном 59-й годовщине "Кровавого воскресенья" в Сельме, штат Алабама.

"Учитывая огромные масштабы страданий в Газе, необходимо немедленное прекращение огня, по крайней мере, на ближайшие шесть недель. Сейчас это обсуждается", — сказала Харрис.

What we are seeing every day in Gaza is devastating, and our common humanity compels us to act. Given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire for at least the next six weeks. pic.twitter.com/mst8N9HxKa — Kamala Harris (@KamalaHarris) March 3, 2024

Вице-президент подчеркнула, что жители Газы голодают и живут в бесчеловечных условиях, и призвала правительство Израиля значительно увеличить поток гуманитарной помощи в регион.

Переговоры о перемирии между ХАМАС и Израилем

В минувшие выходные в Египте должны были пройти переговоры о временном перемирии между ХАМАС и Израилем, приуроченном к началу священного для мусульман месяца Рамадан. Однако Израиль проигнорировал встречу. В правительстве страны заявили, что делегаты от Израиля отправятся в Египет только после того, как ХАМАС предоставит поименный список заложников, удерживаемых в секторе Газа.

"ХАМАС заявляет, что хочет прекращения огня. Что ж, на столе лежит соглашение. И, как мы уже говорили, ХАМАС должен согласиться на эту сделку", — отметила Харрис. Египет и Катар выступают в качестве посредников между ХАМАС и Израилем, которые не ведут прямых переговоров друг с другом. ХАМАС признана террористической организацией во многих странах, включая Израиль, Германию и США.

Член военного кабинета Израиля прибыл в США

В воскресенье, 3 марта, канцелярия члена военного кабинета Израиля Бени Ганца сообщила, что политик прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить с американскими властями ситуацию в секторе Газа, несмотря на несогласие с этой поездкой премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Встреча Ганца с вице-президентом США Камалой Харрис, советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и координатором Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком запланирована на 4 марта.

Во вторник, 5 марта, Ганц встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном. После чего отправится в Лондон для разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном и другими

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