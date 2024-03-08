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Президент Украины Владимир Зеленский выступил против участия России в предложенном президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом саммите по мирному урегулированию войны в Украине. После встречи с Эрдоганом в Стамбуле в пятницу, 8 марта, Зеленский сказал на совместной пресс-конференции, что Украина не видит представителей России на этом саммите.

"Мы не видим, как можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат. Результат — справедливый мир для Украины. Поэтому сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут привлекать представителей России, которые захотят справедливого мира", — заявил Зеленский.

По его словам, на встрече с Эрдоганом много говорилось об украинской "формуле мира". Он проинформировал турецкого президента о подготовке саммита мира на уровне лидеров. "Особая роль Турции заслуживает того, чтобы лидерство вашего государства было проявлено на саммите мира для полной реализации формулы мира", — отметил Зеленский.

Зеленский назвал переговоры "продуктивными" и поблагодарил Турцию за посредничество в заключении "зерновой сделки" летом 2022 года и обменах военнопленными с Россией. По словам Эрдогана, президенты обсудили вопросы обеспечения безопасности судоходства и портов на Черном море, дальнейшие обмены пленными, продуктовую безопасность в мире. Он добавил, что оба политика придерживаются одного мнения по ряду вопросов.

Инициатива Эрдогана

Со свей стороны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова принять саммит по урегулированию войны в Украине, на который пригласят и представителей Москвы. Он напомнил, что Турция с самого начала вносила и продолжает вносить свой вклад в дело мирного урегулирования в Украине на основе переговоров.

"Мы готовы принять мирный саммит, к которому привлекут и Россию. В то время как мы продолжаем солидарность с Украиной, мы будем продолжать работу с целью завершить войну на основе переговоров", — сказал Эрдоган.

По словам турецкого президента, если Москве и Киеву удастся договориться о возобновлении зерновой сделки, то Анкара окажет необходимую поддержку. "Черноморская зерновая инициатива предотвратила глобальный продовольственный кризис. Соглашение было заключено в этом зале. Мы готовы, как и прежде, содействовать новому соглашению", — подчеркнул Эрдоган.

Позиция России

Власти России говорили, что готовы к диалогу с учетом своих интересов. В то же время МИД РФ назвал неприемлемыми условия украинской стороны, содержащиеся в ее "формуле мира", в том числе по выводу российских войск с территории Украины.

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