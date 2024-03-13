Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил о выделении 117 млн злотых (27,3 млн евро) на строительство бомбоубежищ в польской столице и проведение сопутствующих реформ в сфере городской безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters.

Тшасковский анонсировал план по строительству бомбоубежищ на пресс-конференции после публикации государственного отчета о состоянии гражданских укрытий. Эксперты пришли к выводу, что менее 4% жителей Польши могут рассчитывать на убежище в случае начала активных боевых действий.

По словам мэра Варшавы, деньги будут выделены как на строительство бомбоубежищ, так и на подготовку к использованию в этом качестве станций метро, подземных парковок и других гражданских объектов. Также власти рассчитывают провести кампанию по информированию населения. Ожидается, что на реализацию плана уйдет от двух до трех лет.

Как отмечает Politico, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "готова" к ядерной войне. С этим заявлением он выступил в опубликованном утром 13 марта интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву.

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