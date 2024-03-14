Foto: Imago Images/Scanpix/LETA

Латвия не признает незаконное проведение российских президентских выборов и их результаты в Приднестровском регионе Молдовы и грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии, сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Латвия осуждает произвольные и незаконные действия России в Приднестровском регионе Молдовы. Латвия также подчеркивает, что продолжающаяся оккупация грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии является грубым нарушением Россией международного права и прежних международных обязательств Москвы.

Латвия вновь заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Молдовы и Грузии в рамках их международно признанных границ.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit