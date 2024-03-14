Латвия не признает незаконное проведение российских президентских выборов и их результаты в Приднестровском регионе Молдовы и грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии, сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Латвия осуждает произвольные и незаконные действия России в Приднестровском регионе Молдовы. Латвия также подчеркивает, что продолжающаяся оккупация грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии является грубым нарушением Россией международного права и прежних международных обязательств Москвы.

Латвия вновь заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Молдовы и Грузии в рамках их международно признанных границ.

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