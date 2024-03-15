Российские войска в ночь на 15 марта атаковали Украину ракетами и беспилотниками, заявило командование Воздушных сил ВСУ.

По данным украинских военных, в атаке были задействованы 27 ударных дронов типа "Шахед". Все беспилотники были сбиты силами ПВО над Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областями, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Дроны были запущены из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и из Курской области.

Кроме того, войска РФ запустили семь ракет для С-300/С-400 по Харьковской и Донецкой областям и одну управляемую авиационную ракету Х-59 по Полтавской области.

В Винницкой области российский дрон ударил по жилому дому, сообщил глава военной администрации региона Сергей Борзов, не уточняя, о каком населенном пункте идет речь. Один человек погиб сразу, еще четверо были госпитализированы. Раненую женщину врачам спасти не удалось, утром 15 марта она умерла, написал Борзов.

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