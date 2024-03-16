Foto: Telegram @v_v_demidov

В Белгороде в результате обстрела погибли трое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его оценкам, восемь РСЗО "Вампир" сбиты ПВО на подлете к городу.

Но один снаряд попал в грузовик, в котором ехали мужчина и женщина, они погибли. Еще одна жертва обстрела — женщина, которая вместе с сыном пришла кормить собак в гаражный кооператив.

"За жизнь ее сына борются медики — у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки", — рассказал губернатор.

Двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы и находятся в городской больнице №2 города Белгорода.

Кроме этого, Гладков отметил, что в городе есть разрушения многоквартирных домов, повреждены 15 автомобилей, а в поселке Дубовое повреждены шесть частных домов.

В Белгородской области по просьбе жителей из-за "текущей обстановки" в понедельник и вторник закроют торговые центры. Кроме этого отменят занятия в школах и колледжах, в том числе дистанционные. Такое решение озвучил в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Это касается приграничных с Украиной округов — Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского городских округов, а также города Белгорода, уточнил губернатор.

Вузам тоже порекомендуют закрыться в начале следующей недели. Сложнее всего отменить работу детских садов, отмечает Гладков.

"Мы попросим, если есть возможность, чтобы дети остались дома в понедельник и вторник. Если такой возможности нет, значит будем помогать родителям, если они работают на критических специальностях. Понятно, что и воспитатели, и нянечки, и технический персонал переживают", — допустил губернатор.

С четверга в результате обстрелов погибли 5 человек, не менее 33 человека пострадали.

В Белгородской области регулярно звучит ракетная тревога. На этой неделе торговые центры, колледжи и школы уже закрывали из-за обстрелов, но учиться можно было удаленно.

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