В Молдове полиция арестовала мужчину, который в воскресенье, 17 марта, бросал бутылки с зажигательной смесью в российское посольство в Кишиневе, сообщает агентство LETA.

Мужчина бросил две емкости с горючей смесью через забор посольства РФ, сообщает AFP со ссылкой на заявление полиции Молдовы. Пострадавших в результате нападения нет.

54-летнего гражданина Молдовы, заявившего, что он также имеет российское гражданство, сразу же задержали для допроса. Мужчина обосновал свои действия недовольством действиями российских властей.

C 15 по 17 марта проводятся выборы президента России. Согласно законодательству, срок президентских полномочий составляет 6 лет, т.е. президент РФ выбирается до 2030 года.

Как сообщалось, 15 марта в Латвии около посольства России в Риге были задержаны два человека, которые отказались предъявить полиции свои документы.

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