Министерство юстиции США подало иск против компании Apple, обвинив ее в монополизации рынка смартфонов и подавлении конкуренции.

Американский Минюст утверждает, что компания использовала свой полный контроль над iPhone, чтобы незаконно ограничивать возможности конкурентов и потребителей.

Иск обвиняет компанию в препятствованию роста количества новых приложений и в снижении привлекательности конкурирующих продуктов.

Apple отвергла претензии и пообещала решительно бороться с предъявленным ей иском.

В иске, поданном в федеральный суд Нью-Джерси, утверждается, в частности, что Apple использовала "ряд видоизменяющихся правил" в попытке помешать инновациям и задушить конкурентов.

В своем заявлении генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что компания "подрывает приложения, продукты и услуги, которые в противном случае сделали бы пользователей менее зависимыми от iPhone и снизили бы затраты для потребителей и разработчиков".

Гарланд добавил, что, если не бросить вызов компании Apple, она продолжит укреплять свою монополию на рынке смартфонов.

В жалобе перечислен ряд направленных против конкуренции шагов, предположительно, предпринятых компанией, включая блокировку приложений с широким функционалом, подавление мобильных облачных потоковых сервисов, ограничение сторонних цифровых кошельков и сужение функционала умных часов, не производимых этой компанией.

Представитель Apple Фред Сайнс заявил американским СМИ, что иск "неверный с точки зрения фактов и закона" и что Apple будет активно от него защищаться.

"Этот иск ставит под угрозу то, кем мы являемся, и принципы, которые отличают продукцию Apple на рынках с жесткой конкуренцией, — сказал Сайнс. — В случае успеха иска он помешает нашей способности создавать технологии, которые люди ожидают от Apple".

Это уже третий с 2009 года иск Минюста против Apple и первый антимонопольный иск против компании при администрации президента Джо Байдена.

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