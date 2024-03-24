Басманный суд Москвы в воскресенье арестовал Далерджона Мирзоева и Саидакрами Муродали Рачабализода на два месяца по просьбе следствия по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, в результате которого погибли более 130 человек.

Как сообщают российские агентства, Далерджону Мирзоеву и Рачабализоду Саидакрами Муродали были предъявлены обвинения в теракте в составе группы лиц.

После первых вопросов к первому обвиняемому Мирзоеву по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" следователь попросил судью закрыть процесс от прессы, и судья Елена Ленская согласилась, сообщает издание "Медиазона".

Следователь сказал, что открытое слушание "может привести к разглашению следственной тайны", а также "угрожать безопасности участников процесса и их родственников".

До этого судья через переводчика спросила Далерджона Мирзоева, понимает ли он, что его спрашивают, а Мирзоев в ответ коротко ответил и представился по-таджикски.

"Медиазона" сообщает, что у Мирзоева есть жена и четверо детей, а также просроченная трехмесячная регистрация в Новосибирске.

Второго подозреваемого - Рачабализода Саидакрами Муродали - привели в зал с перевязанной головой. В российских соцсетях распространялась видеозапись, на которой, как утверждалось, был изображен первичный допрос задержанного участника нападений на "Крокус Сити", где ему отрезают ухо и засовывают в рот.

Эти слушания вел судья Басманного суда Тимур Вахрамеев. Он тоже закрыл процесс от прессы, обменявшись с подозреваемым репликами.

Саидакрами Муродали отвечал через переводчика по-таджикски. Он сказал, что ему 30 лет, у него есть жена, ребенок и регистрация в России, но где — не помнит.

Пресс-служба Басманного суда сообщила, что Далерджона Мирзоев и Рачабализод Саидакрами Муродали полностью признали свою вину. По итогам первого дня заседания суд арестовал граждан Таджикистана на два месяца. Суд по ходатайству следствия отправил обвиняемых в СИЗО до 22 мая.

В ближайшее время Басманный суд рассмотрит ходатайства об аресте еще двоих обвиняемых по делу о теракте — Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни.

Все четверо, по версии следствия, были непосредственными участниками нападения на "Крокус Сити Холл" в Красногорске, в ходе которого погибло более 130 человек.

ФСБ РФ ранее сообщила о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственно участвовавших в нападении на "Крокус". МВД РФ сообщило, что эти четверо — иностранцы. Одному из них при задержании силовик отрезал ухо и попытался заставить съесть.

По последним данным российского Следственного комитета, число погибших при нападении на "Крокус Сити Холл" выросло до 137. Среди жертв — трое детей.

С места трагедии изъято 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, 2 автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие. При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле "Рено" обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.

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