Foto: AP/Scanpix
Басманный суд Москвы в воскресенье арестовал Далерджона Мирзоева и Саидакрами Муродали Рачабализода на два месяца по просьбе следствия по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, в результате которого погибли более 130 человек.

Как сообщают российские агентства, Далерджону Мирзоеву и Рачабализоду Саидакрами Муродали были предъявлены обвинения в теракте в составе группы лиц.

После первых вопросов к первому обвиняемому Мирзоеву по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" следователь попросил судью закрыть процесс от прессы, и судья Елена Ленская согласилась, сообщает издание "Медиазона".

Следователь сказал, что открытое слушание "может привести к разглашению следственной тайны", а также "угрожать безопасности участников процесса и их родственников".

До этого судья через переводчика спросила Далерджона Мирзоева, понимает ли он, что его спрашивают, а Мирзоев в ответ коротко ответил и представился по-таджикски.

"Медиазона" сообщает, что у Мирзоева есть жена и четверо детей, а также просроченная трехмесячная регистрация в Новосибирске.

Второго подозреваемого - Рачабализода Саидакрами Муродали - привели в зал с перевязанной головой. В российских соцсетях распространялась видеозапись, на которой, как утверждалось, был изображен первичный допрос задержанного участника нападений на "Крокус Сити", где ему отрезают ухо и засовывают в рот.

Эти слушания вел судья Басманного суда Тимур Вахрамеев. Он тоже закрыл процесс от прессы, обменявшись с подозреваемым репликами.

Саидакрами Муродали отвечал через переводчика по-таджикски. Он сказал, что ему 30 лет, у него есть жена, ребенок и регистрация в России, но где — не помнит.

Пресс-служба Басманного суда сообщила, что Далерджона Мирзоев и Рачабализод Саидакрами Муродали полностью признали свою вину. По итогам первого дня заседания суд арестовал граждан Таджикистана на два месяца. Суд по ходатайству следствия отправил обвиняемых в СИЗО до 22 мая.

В ближайшее время Басманный суд рассмотрит ходатайства об аресте еще двоих обвиняемых по делу о теракте — Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни.

Все четверо, по версии следствия, были непосредственными участниками нападения на "Крокус Сити Холл" в Красногорске, в ходе которого погибло более 130 человек.

ФСБ РФ ранее сообщила о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственно участвовавших в нападении на "Крокус". МВД РФ сообщило, что эти четверо — иностранцы. Одному из них при задержании силовик отрезал ухо и попытался заставить съесть.

По последним данным российского Следственного комитета, число погибших при нападении на "Крокус Сити Холл" выросло до 137. Среди жертв — трое детей.

С места трагедии изъято 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, 2 автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие. При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле "Рено" обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit