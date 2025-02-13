Глава Пентагона — о разговоре Трампа и Путина: это "точно не предательство" Украины

Глава Пентагона Пит Хегсет отвергает обвинения в том, что стремление президента США Дональда Трампа к переговорам с Владимиром Путиным о завершении войны — это "предательство" Украины. Об этом сообщает газета The Guardian.

"Нет никакого предательства; есть признание того, что вся планета и США заинтересованы в мире, в мире, достигнутом путем переговоров", — заявил Хегсет журналистам во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Глава американского военного ведомства отметил, что российское вторжение в Украину стало "перезагрузкой" для НАТО и позволило альянсу осознать, что он "должен быть прочным, сильным и реальным".

"Именно поэтому президент Трамп призвал к увеличению расходов на оборону по всем направлениям для НАТО, чтобы европейские страны признали, что это острая, реальная угроза континенту, и эта агрессия должна стать сигналом к ​​пробуждению ", — сказал Хегсет.

Он подчеркнул, что противостояние российской агрессии — "важная европейская обязанность", а Трамп — "лучший переговорщик на планете".

Накануне Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого обсудил в том числе российское вторжение в Украину. Подобный звонок стал первым с 2022 года. После этого президент США также провел переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в совместном заявлении с главами внешнеполитических ведомств Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании и Польши заявила, что Украина и Европа должны быть частью переговорного процесса о завершении войны. Дипломаты при этом заверили, что намерены и дальше поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в условиях полномасштабного российского вторжения.

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