В четверг вечером, 21 марта, около 19:25 на улице Бебербекю в Риге водитель автомобиля Audi съехал с проезжей части дороги и наехал на препятствие-барьер, повредив его.
Авария произошла, возможно, потому, что водитель пытался избежать столкновения с лесным животным, сообщили порталу Delfi в Госполиции.
В результате ДТП никто не пострадал.
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