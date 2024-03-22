Foto: Sadursme.lv

В среду вечером, около 20.00 в Риге, на перекрестке улиц Бривибас и Пернавас произошла авария: полицейский автомобиль Škoda, ехавший с проблесковыми маячками и сиреной, врезался в бок курьерской машины Bolt.

В результате ДТП пострадал один человек, находившийся в момент аварии в автомобиле Renault. В Службе неотложной медицинской помощи порталу Delfi пояснили, что мужчина получил легкие травмы и был госпитализирован.

Судя по записям камер видеонаблюдения, очевидно, что полицейский автомобиль выехал на пересечение улиц Бривибас и Сенчу на высокой скорости, а водитель не притормозил, не убедившись, что другие участники движения уступили ему дорогу.

Foto: Sadursme.lv

После удара полицейский автомобиль развернулся вокруг своей оси, а затем его по инерции отбросило дальше по улице Бривибас, где он врезался в припаркованный на обочине Mercedes-Benz G-класса.

Как можно заметить на видео, на месте происшествия работали медики, которые помогли открыть открыть двери Renault со стороны пассажира и поставили рядом взятую из салона машины сумку
Bolt Food, вероятно, принадлежащую курьеру.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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