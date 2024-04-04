В конце прошлой недели Госполиция начала уголовный процесс в отношении юноши, который 28 марта в Вецриге прославлял президента России Владимира Путина и военную агрессию России.
По информации полиции, подозреваемый выкрикивал на русском языке прославляющие Путина фразы, понимая, что это слышат находящиеся рядом сотрудники Рижской муниципальной полиции и прохожие.
Информация была передана Госполиции, в итоге, юношу, который пьян, задержали. На следующий день суд по просьбе полиции оставил задержанного под арестом. Известно, что ранее юноша не попадал в поле зрения органов правопорядка.
По делу начат уголовный процесс.
Госполиция напоминает, что ни одно лицо не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.