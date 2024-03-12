Одной из групп риска радикализации, которой Служба государственной безопасности (СГБ) уделяет повышенное внимание, являются лица, принявшие в ислам. СГБ выявила гражданина Латвии, который на платформе TikTok регулярно делился видеоматериалами, отражающими идеологию исламистских террористических группировок.

14 августа 2023 года СГБ возбудила уголовный процесс по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 79.6 Уголовного закона — публичное прославление и оправдание терроризма.

В ходе расследования выяснилось, что конкретный человек является приверженцем радикального ислама. Он поддерживал террористическую организацию "Исламское государство" и выражал готовность к насильственным действиям ради идеологических целей, а также проявлял повышенный интерес к огнестрельному оружию.

15 декабря прошлого года СГБ передала дело в прокуратуру, попросив начать уголовное преследование за распространение материалов, прославляющих, оправдывающих и поощряющих терроризм.

СГБ считает, что и платформа TikTok не уделяет достаточного внимания выявлению и удалению террористического и другого нежелательного контента.

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