В воскресенье, 7 апреля, около 18:20 водитель автомобиля Tesla на Кипсале, двигаясь по улице Звейниеку, съехал с проезжей части дороги и въехал во двор на улице Тиклу, повредив забор. После ДТП водитель уехал с места происшествия.