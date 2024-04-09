В воскресенье, 7 апреля, около 18:20 водитель автомобиля Tesla на Кипсале, двигаясь по улице Звейниеку, съехал с проезжей части дороги и въехал во двор на улице Тиклу, повредив забор. После ДТП водитель уехал с места происшествия.
Госполиция обнаружила вышеупомянутое транспортное средство по другому адресу без водителя. В настоящее время полиция установила у арендодателя автомобиля личность человека, взявшего на прокат конкретный автомобиль.
По словам очевидцев, за рулем автомобиля якобы находился мужчина, а рядом сидела женщина.
По факту произошедшего начат административный процесс, полиция расследует все обстоятельства происшествия.
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